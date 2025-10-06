Descubrimos el motivo por el que Marina acaba dentro del CIMI en Mar Afuera

Desde este pasado domingo podemos disfrutar en atresplayer del cuarto capítulo de Mar Afuera. Este episodio ha llegado cargado de momentos impactantes. Uno de ellos ha sido descubrir por qué Marina está dentro del CIMI.

Poco sabemos de ella además de que piensa perseguir su sueño de ser cantante y nada, ni nadie le va a parar. Por los pasillos del Santa Bárbara se rumoreaba que era algo relacionado con bandas pero nadie se podía imaginar lo que le había pasado en realidad.

La primera en saberlo fue Saray, Marina decidió abrirse con la que considera “su mejor amiga”. Un embarazo adolescente, malas compañías y peores decisiones fueron las culpables de que Marina esté hoy donde está.

