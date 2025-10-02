Nekane Otxoa revela el verdadero sentido de Mar Afuera: "Son historias que se deben contar"

Nekane Otxoa interpreta a Marina en Mar Afuera, un personaje muy creativo que busca en todo momento la libertad. Aunque no ha tenido un pasado fácil, a través de la música intenta construir un futuro mejor.

La actriz comenta que estas son "historias que se deben contar", historias muy auténticas y de calle que no suelen aparecer en las series convencionales, por lo que esta producción es pionera en ese aspecto.

Nekane nos desvela que este es su primer rodaje, considerándolo un gran primer paso dentro de la industria. En cuanto al equipo, comenta que es un grupo muy agradable. Aunque hay tensiones, como en cualquier familia, la mayoría son un poco novatos y tienen mucha ilusión por el proyecto.

