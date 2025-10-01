Gabriel Guevara se sincera y nos confiesa cuáles son sus escenas favoritas de Mar Afuera

Gabriel Guevara es uno de los protagonistas de Mar Afuera, la serie que ya puedes disfrutar en atresplayer.

Así que hemos querido saber cuál es su escena favorita de su recorrido por la serie y nos ha confesado que no podía quedarse solo con una ya que hay dos secuencias que le han “encantado”.

Una de ellas es con Carlos, el personaje que interpreta Hugo Welzel cuando le dice “que todo va a estar bien” donde como el propio Gabriel nos cuenta le da “apoyo moral”.

Y la otra que es “un poco más agresiva” con Marcel, Miguel y Julen en el baño cuando le hacen un esguince y nos cuenta que “la vivió muy bien y la aprovechó mucho”.

Descubre todos los detalles que Gabriel nos ha contado al ver la entrevista completa.