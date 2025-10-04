Compartiendo pantalla con Carles Francino, esta es la escena favorita de Hugo Welzel en Mar Afuera

Carlos es un chico con una vida complicada y muchas ambiciones, con ganas de ganarle la partida al barrio y poder cambiar el que parece que es su destino. Hugo Welzel interpreta a este joven que nada tiene que ver con sus vecinos, ni siquiera con su hermano mayor, que lucha por tener un buen futuro y sobre todo digno.

Así que de entre todas las escenas que Hugo interpreta se queda con una conversación con el personaje de Mario, al que da vida Carles Francino, donde se da cuenta que Mario no es el enemigo y en el que, aunque parezca raro, sí que puede confiar dentro de las paredes del Santa Bárbara.

Dale al play y no te pierdas la entrevista completa.