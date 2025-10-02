Drag Race España homenajea a Javier Ambrossi y Javier Calvo, este domingo en atresplayer

El taller de la quinta edición de Drag Race España ya ha abierto sus puertas en atresplayer y lo ha hecho arrasando. El arranque de la nueva temporada del talent show se ha convertido en el mejor estreno de la franquicia española. Un éxito que se suma al gran estreno del Meet The Queens de esta edición, que también se ha convertido en el más visto de la historia del formato en atresplayer.

Este domingo a las 20.00 h en atresplayer, la competición continúa entre las reinas. Supremme de Luxe se vuelve a poner al frente del formato. Junto a la presentadora, el jurado lo conforman de nuevo Javier Calvo, Javier Ambrossi y Ana Locking. Además, en esta segunda entrega, la actriz, presentadora y humorista Yolanda Ramos les acompañará en la mesa del jurado para valorar el trabajo de las concursantes.

Alexandra del Raval, Dafne Mugler, Denébola Murnau, Eva Harrington, Ferrxn, Krystal Forever, Laca Udilla, La Escándalo, Margarita Kalifata, Nix, Nori y Satín Greco continúan en la competición de la quinta edición de Drag Race España.

Drag Race España, dirigido por Lola Ibarreta y Jonathan Ruiz Camino en su quinta temporada, busca a la mejor superestrella drag española a través de una carrera de desafíos. En cada programa, las reinas deberán superar pruebas de costura, talento, baile o interpretación para evitar ser eliminadas y abrirse paso entre sus compañeras hasta la Gran Final. Lo harán en mini retos y maxi retos que pondrán a prueba todas sus capacidades. El final de cada capítulo siempre consistirá en una gran pasarela en la que las participantes mostrarán sus mejores looks según la categoría.

Al igual que toda la franquicia de Drag Race España, esta quinta edición está producida por World of Wonder y Atresmedia en colaboración con Buendía Estudios tras el acuerdo alcanzado por Passion Distribution.

Ignacio Corrales y Jorge Pérez Vega son los productores ejecutivos de Buendia Estudios. Los productores ejecutivos de World of Wonder son Fenton Bailey, Randy Barbato y Tom Campbell y RuPaul Charles.

Episodio 2: El secreto de Puente Tieso

Tras una primera pasarela llena de amor y corazón, las reinas deberán preparar sus mejores interpretaciones en la adaptación drag de El Secreto de Puente Tieso, dirigida por nada menos que por Javier Ambrossi y Javier Calvo. Yolanda Ramos viene a Drag Race España para una pasarela muy especial que homenajea a series que nos conquistaron, como Veneno, Mariliendre o Cardo, entre otras muchas. ¡La categoría es Javi-visión!

Sí lo digo, Tras la carrera y entrevistas exclusivas con las reinas

Una temporada más, después de cada entrega de Drag Race España, Ana Locking entrevista a la reina eliminada de la semana en Tras la carrera. Este domingo, atresplayer estrenará una nueva entrega del formato en el que diseñadora y miembro del jurado del programa analizará junto a la reina expulsada su trayectoria.

Por su parte, el lunes a las 20.00 h se estrena en abierto en atresplayer una nueva entrega de Sí lo digo, el formato conducido por Samantha Ballentines en el que, junto a reinas de la cuarta temporada, reaccionará al programa estrenado el domingo. Estará disponible el martes en su canal oficial de YouTube.

Y el lunes por la tarde, la reina eliminará analizará su paso por el programa en un encuentro en directo moderado por Mafalda González a través la cuenta oficial de Drag Race España en Instagram.