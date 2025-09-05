Las novedades de la nueva temporada de Drag race: más premio y más corazón

La quinta edición de Drag Race España está a punto de abrir sus puertas en atresplayer y ya tenemos fecha: 28 de septiembre.

Este domingo 7 de septiembre (20:00H.) podrás conocer a las reinas en tradicional Meet the queens en atresplayer.

Ya lo ha dicho Supremme de Luxe en la rueda de prensa del FesTVal de Vitoria: "Esta temporada viene pisando fuerte y todo va a tener más corazón".

Esta nueva y esperada edición llega a la plataforma de Atresmedia cargada de grandes sorpresas y muchas novedades.

Un gran giro marcará el destino de las nuevas reinas

Poco podemos desvelar, de momento, de este giro, pero como ha dicho Ana Locking en el fesTVal: “Habrá una nueva dinámica en la que el corazón será protagonista”.

Primera invitada

La primera invitada será la cantante Amaia Romero.

Reconocidas personalidades del mundo de la música, la interpretación, la televisión o la cultura visitarán Drag Race España en su nueva edición como miembros del jurado invitados.

El premio aumenta

¡Atención! Una nueva temporada que será más grande que nunca: el premio de Drag Race España pasará de los 30.000 euros que tenían las anteriores ediciones a 50.000 euros.

FesTVal 2025 | atresplayer

Supremme de Luxe capitaneará esta nueva temporada del exitoso formato, que seguirá contando este año con Javier Calvo, Javier Ambrossi y Ana Locking como miembros de su jurado. Ellos valorarán a la nueva promoción de reinas que lucharán por convertirse en la nueva superestrella drag española y llevarse el premio final de 50.000 euros. Pero conseguirlo… no será nada fácil.

Los espectadores de Drag Race España descubrirán la identidad de las 12 reinas que forman esta nueva promoción del programa este domingo a las 20.00 h, en el tradicional Meet the Queens que estrenará en exclusiva atresplayer.