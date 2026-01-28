Mejores momentos | Capítulo 1
De la educación consciente al 15 M en el salón para evitar la mudanza en Padre no hay más que uno, la serie
El 25 de enero se estrenó esta divertida comedia en atresplayer, donde podremos disfrutar cada domingo de un nuevo capítulo.
¡Los Vicho se mudan! O eso esperan Helena y Mateo, sus hijos no están tan de acuerdo con la decisión tomada.
El primer capítulo de Padre no hay más que uno, la serie tiene de todo. Desde el notición de que la familia se muda a una sentada en el salón de la casa familiar.
Helena tiene claro que cuando reina el silencio en esa casa es porque algo está pasando y posiblemente sea algo malo. Mateo tiene más fe en sus hijos y confianza en la educación consciente que los está inculcando.
Para los confiados, Helena tenía razón. Lo que según Mateo eran unas simples manualidades, eran en realidad unas pancartas que manifestaban su rechazo a la mudanza. "Un 15m en el salón" vaya, como afirmaba Helena.
Revive este momentazo aquí o disfruta en atresplayer del capítulo completo.
