Carles Francino nos confiesa que ha podido identificarse en parte con su personaje en Mar Afuera

Carles Francino da vida a Mario, uno de los responsables del centro en la serie Mar Afuera. Su personaje ayuda a los jóvenes desde una perspectiva diferente al resto, ya que él mismo estuvo en el mismo centro de menores y comprende perfectamente lo que sienten.

Para Carles Francino, Mar Afuera es un producto atrevido, donde los personajes tienen historias y pasados complejos, no son roles fáciles de interpretar. El actor comenta que, con el paso de los años, valora cada vez más que le sigan dando papeles. Además, expresa su satisfacción por trabajar con gente joven de 20 años, destacando su gran motivación, predisposición y atención, lo que crea un ambiente de aprendizaje constante.

Mario ha vivido un oscuro pasado, pero sueña con un futuro mejor. ¿Y qué mejor forma de verlo que en Mar Afuera, disponible en atresplayer?