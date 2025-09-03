El propósito de Mario, el personaje que interpreta Carles Francino en Mar afuera: “es salvar a estos chavales”

Carles Francino da vida a Mario en Mar afuera, uno de los trabajadores sociales del centro. Si confía en algo es en la reinserción y es un claro defensor de las segundas oportunidades.

Como el propio Carles nos cuenta su personaje Mario conoce a fondo el mundo de la delincuencia, tanto es así que su camino por el lado oscuro de la ley le hicieron ser uno de los internos del Santa Bárbara. Pero si él pudo salir de ahí los chavales también pueden ; “hay que demostrarlos que no todo es sangre sudor y lágrimas”.

Carles nos avanza que aunque se implica mucho con todos los chavales con Carlos tiene una gran conexión porque se ve reflejado en él.

No te pierdas la entrevista entera y recuerda que el 14 de septiembre tienes una cita con Mar afuera en atresplayer.