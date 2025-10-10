"Lo pasé un poco mal en el mejor de los sentidos" así se sintió Nekane Otxoa interpretando su escena favorita de Mar Afuera.

Nekane Otxoa interpreta a Marina en Mar Afuera. Hay algo que desde hace meses persigue a Marina, una decisión que cambió su vida por completo y de la que no puede huir. Todo eso hace que sea muy reservada. Anhela ser libre, y su única forma de liberarse es a través de la música. Le encanta cantar, ya que es su manera de expresarse al mundo, y sueña con que algún día millones de personas la escuchen.

El personaje ha vivido situaciones difíciles, como quedarse embarazada y no saber cómo actuar.

La actriz ha comentado que su escena favorita fue la del parto en Alicante. Aunque no tenía diálogos, afirma que fue una experiencia muy intensa y enriquecedora. A pesar de estar muy alejada de su propia vida personal, la considera una escena “muy guay” de la que aprendió mucho.

