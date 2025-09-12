Conoce Voces de Mar Afuera el contenido exclusivo de la serie que aterriza este domingo en atresplayer

Este domingo 14 de septiembre se estrena el primer capítulo de Mar Afuera en atresplayer. La serie que es la adaptación de la italiana Mare Fuori, nos transporta a un centro de menores donde conoceremos las historias de los protagonistas y los motivos que los han llevado hasta allí.

Para acompañar a la ficción hemos creado Voces de Mar Afuera, uncontenido exclusivo, que se podrá ver a través de la web y las RRSS de atresplayer en el que los internos del centro nos dan su opinión sobre temas de vital importancia y que están muy presentes en el día a día como la salud mental, el amor o la lucha de clases.

Vamos más allá de las paredes del Santa Bárbara para conocer la opinión más personal de sus personajes preguntándolos incluso sobre cómo se ven en un futuro.

Cada miércoles podremos disfrutar de este contenido, serán en total ocho vídeos que acompañarán a la emisión de los capítulos cada domingo en atresplayer. Este domingo tienes una cita con el estreno de Mar Afuera en atresplayer y os esperamos aquí y en nuestras redes sociales el miércoles para descubrir de primera mano Voces de Mar Afuera.