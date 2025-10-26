La soledad puede con Álex y toma una trágica decisión en Mar Afuera

Álex siempre había querido sentirse integrado, sentir que por una vez tenía un grupo de amigos, que no era “el bicho raro” y lo deseaba con tantas ganas que fue capaz de cambiar el rumbo de su vida para conseguirlo. El día que tomó esa decisión perdió su libertad pero ganó un hueco en la banda de Los Pajaritos, les juró lealtad con lo más serio, con sangre.

Pero algo estaba cambiando y es que Ray ha empezado a desconfiar de él, el que había sido como un hermano para Álex ya no le veía con los mismos ojos. Estaba llegando incluso a despreciarle algo que Álex no podía soportar.

La soledad, la impotencia, el sentirse desplazado le han llevado a tomar la decisión más dura, la vida se le estaba haciendo cuesta arriba, y sin el apoyo de Ray dentro del Santa Bárbara nada tenía sentido para Álex.

