Edu "es un canalla" así define Julen Katzy su personaje en Mar afuera

"Quiso vivir la vida intensamente" nos confiesa Julen y "por eso acabó aquí dentro" sentencia Julen sobre Edu, su personaje en Mar afuera.

En esta presentación que nos hace sobre Edu nos cuenta que es "un adolescente que ha tenido muchos problemas de violencia " aunque ha recibido cariño en casa ". En resumidas cuentas, no duda en afirmar que Edu tiene "un buen corazón".

Si algo tenemos claro además de que es un "canalla " es que es un chico muy listo. Aunque él no pertenece a la banda de Los Pajaritos no tarda en darse cuenta de que mientras esté en el Santa Bárbara le irá mejor si está de su lado.

No podíamos dejar pasar la oportunidad de saber qué piensa sobre los trabajadores del centro y es que sin duda alguna hay una persona con la que siente que puede ser "sincero ".

