El modus operandi de la operación Malaya al descubierto

En el segundo capítulo de Érase una vez en Marbella, titulado "Por encima de la ley", se muestra el modo de operar de los altos cargos del ayuntamiento marbellí y cómo actuaban para desviar dinero de las arcas públicas.

Juan Antonio Roca era el jefe de operaciones y quien lideraba la trama de corrupción. Este entramado fue descubierto gracias a un pendrive del contable Salvador Gardoqui, un dispositivo que resultó clave en la investigación y permitió hacer justicia, llevando a los culpables ante los tribunales.

Si te has quedado con ganas de saber más sobre la operación que hizo temblar los cimientos de Marbella, disfruta del capítulo completo en atresplayer y recuerda que cada domingo podrás disfrutar de uno nuevo.