El desamor de la supermodelo Naomi Campbell en Marbella

En el capítulo ¡Qué fantástica esta fiesta! del programa Érase una vez en Marbella, se muestra desde dentro el polémico romance entre Naomi Campbell y Joaquín Cortés. La relación fue muy mediática, pero no demasiado duradera.

El bailaor decidió poner fin al noviazgo, algo que le dolió profundamente a la supermodelo, poco acostumbrada a que la rechacen. Para intentar superar la ruptura, Naomi se tomó unas vacaciones en Marbella y asistió a la inauguración de la famosa discoteca Olivia Valère, en la Costa del Sol, con la intención de ahogar sus penas entre luces, música y glamour.