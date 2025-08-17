Mejores momentos | Capítulo 3
La intrahistoria del famoso topless de Elizabeth Taylor
El Marbella club fue el hotel marbellí donde se hospedaron grandes figuras como Audrey Hepburn, Ava Gardner, la familia Kennedy, Sean Connery o Liza Minelli.
En el tercer capítulo de Érase una vez en Marbella, titulado "Los Visionarios", se presenta una de las historias más conocidas por muchos: el famoso topless robado de Elizabeth Taylor.
La célebre actriz, protagonista de grandes películas como ¿Quién teme a Virginia Woolf?, Cleopatra o La gata sobre el tejado de zinc, veraneaba cada año en la Costa del Sol junto a George Hamilton.
Uno de aquellos veranos se hizo especialmente célebre por un supuesto topless que la actriz realizó, el cual fue captado por un cámara con una larga trayectoria profesional. La realización de las imágenes llegó a oídos de la artista que tomó cartas en el asunto.
