La constante tensión entre Jesús Gil y los periodistas de Marbella

Un momento más de Jesús Gil —y ya van unos cuantos— en el tercer capítulo de Érase una vez en Marbella, titulado "Los Visionarios".

En este episodio, se retratan las constantes tensiones y enfrentamientos del expresidente del Atlético de Madrid con la prensa.

Por aquel entonces, Jesús Gil, alcalde de Marbella, mantenía una conflictiva relación no solo con los medios de comunicación, sino también con los jóvenes de la ciudad, sus adversarios políticos e incluso con miembros de su propio partido.

José Carlos Villanueva periodista de El Mundo habla de las constantes amenazas que recibía en los 90.