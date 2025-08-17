Info Premium

Erase una vez en Marbella

Mejores momentos | Capítulo 3

El tremendo choque entre Jesús Gil y la juventud marbellí por la cultura

El reconocido actor Pepón Nieto cuenta sus vivencias de aquella época y critica la gestión de Gil.

Jesús Gil no dejaba indiferente a nadie: o lo amabas o lo odiabas. Esta polarización es visible en el tercer capítulo de Érase una vez en Marbella, titulado "Los Visionarios".

En él se muestra el constante rifirrafe entre el entonces alcalde y la juventud marbellí. Gil cerró centros nocturnos, discotecas e incluso teatros, asestando un duro golpe a la vida cultural de la ciudad. Pepón Nieto, actor conocido por series como Los Hombres de Paco, vivió aquella época en primera persona y se muestra especialmente crítico con la gestión del exalcalde, reflejando el sentir de una generación que vio cómo su espacio de libertad se desmoronaba.

