Mejores momentos | Capítulo 4
El concurso de belleza trans que terminó con una redada policial y múltiples detenidas
En el certamen Miss dragón todas las travestis y homosexuales se sentían por primera vez libres para ser y expresarse.
Publicidad
Marbella siempre ha sido una ciudad adelantada a su tiempo. En el capítulo ¡Qué fantástica esta fiesta! del programa Érase una vez en Marbella, se muestra cómo la inclusión y la diversidad en la ciudad estaban por delante de la realidad del resto de España.
En dicho episodio se presenta el certamen Miss Dragón, celebrado en el mítico bar Dragón Rojo, donde se elegía a la mujer trans más talentosa y carismática de Marbella. Las participantes no solo desfilaban, sino que también cantaban, actuaban y hacían reír al público con su desparpajo.
Más Noticias
- Carteles oficiales de Drag Race España, que arranca en atresplayer el próximo 7 de septiembre con su Meet the Queens
- “Esconde un lado oscuro que no todo el mundo es capaz de ver” hablamos con La Imén para conocer a Violeta su personaje en Mar afuera
- Solitario e influenciable, así es Alex el personaje que interpreta Dani Marrero en Mar afuera
Sin embargo, en los años 70, este tipo de actos no eran bien vistos por las autoridades. Al conocer la existencia del certamen, la policía no dudó en intervenir, y muchas de las concursantes fueron detenidas, reflejo de una época marcada por la represión. No te pierdas el último capítulo, ya disponible en atresplayer.
Publicidad