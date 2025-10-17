Rafaela y su loco mundo llega al Sitges Film Festival llenando todo de color, humor y arte

atresplayer, una vez más demostrando su apoyo a la industria audiovisual, ha presentado este viernes en el marco del Sitges Film Festival una de sus producciones originales más esperadas: Rafaela y su loco mundo. La plataforma, además, ha lanzado el tráiler oficial de la ficción en el contexto de la cita festivalera, donde ha estado presente el gran talento con el que cuenta esta producción tanto delante como detrás de las cámaras.

atresplayer, plataforma española líder, afianza así su posición de héroe local y referente de nuestro país, apostando por la producción propia y poniendo en marcha más proyectos de ficción y entretenimiento que ningún otro operador en España en los últimos tiempos.

Así es Rafaela y su loco mundo

Rafaela y su loco mundo, la nueva serie original de la plataforma, abrirá las puertas a un nuevo universo donde lo absurdo y lo delirante será el escenario principal de la trama. La ficción está creada por Aníbal Gómez y basada en su propio libro, El alucinante mundo de Rafaella Mozarella.

El autor, junto con Ernesto Sevilla, dirigen esta comedia que contará con un elenco de auténticas estrellas de la comedia española: Ingrid García-Jonsson será Rafaela, la protagonista de la historia, acompañada de Carlos Areces, Aníbal Gómez y Joaquín Reyes, que interpretan a sus tres grandes amigas. Arturo Valls, Carmen Ruiz, Pepa Cortijo, Laura Weissmahr y Luis Callejo completan el reparto. La ficción contará, además, con personajes episódicos y cameos de la mano de Esty Quesada, Victoria Martín, Javier Botet o Hidrogenesse, entre otros muchos.

La serie, una comedia surrealista y alocada, aborda, a través de un humor delirante, la peculiar adolescencia de Rafaela junto a sus amigas Corpus, Chelo y Debo, y su caniche. Todos ellos pasarán por situaciones que les harán madurar y tendrán un objetivo claro: salvar el mundo antes de que se les acabe la adolescencia y tengan que incorporarse a la vida adulta.

Rafaela y su loco mundo, que cuenta con ocho episodios autoconclusivos de 20 minutos cada uno, está producida por Atresmedia en colaboración con Estela Films, Pólvora Films, Boomerang TV y Tenampa Films.

Montse García, Arturo Valls, Félix Tusell Sánchez, Carmela Martínez Oliart, Bárbara Castellanos y Jorge Pezzi son los productores ejecutivos de la serie. Tras el guion está Aníbal Gómez, con Daniel del Casar como analista de guion. La Dirección de Producción corre a cargo de Carmela Martínez Oliart. Enrique Silguero se encarga de la Dirección de Fotografía, Miguel Junquera y Bárbara Gil hacen lo propio con la Dirección Artística. La encargada de Vestuario es Diana García Moreno, mientras que Ángela Centeno está al frente de Maquillaje y Peluquería.