Rossy de Palma confiesa qué es lo que más le gusta del drag: “La realidad es tan dura que necesitamos estos refugios"

Rossy de Palma ha sido la invitada a acompañar a Supremme de Luxe, Ana Locking, Javier Calvo y Javier Ambrossi en el tercer programa de la quinta temporada de Drag Race España. La actriz ha sido, además, homenajeada en el ball del concurso.

La artista ha confesado que una de las cosas que más le gusta del programa es que exista. “Y que llevéis tantas temporadas, eso es una maravilla”, ha dicho. También ha dejado claro que considera que la libertad es lo más importante.

“La realidad es tan dura que necesitamos estos refugios”, ha asegurado. En cuanto al tercer programa, Rossy de Palma ha contado que algo muy sentimental en él y que le ha hecho muy feliz no solo a ella sino a muchos creadores.

El nombre drag de Rossy de Palma

Rossy de Palma ha elegido un método infalible para encontrar su nombre drag: el nombre de su madre y su postre favorito, un truco que le dio Ana Locking. “Podría ser Carme Tocina de cielo”, ha dicho.

