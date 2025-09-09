Los propósitos del nuevo curso de los protagonistas de Mar Afuera y Drag Race España: “Estoy buscando psicóloga, deseosa de cerrar cosas”

Mar Afuera ha arrasado en el FesTVal de Vitoria tras una noche muy especial que hemos podido vivir junto a los protagonistas de la nueva producción de atresplayer: Gabriel Guevara, Laura Simón, Hugo Welzel, Natalia Azahara, Itziar Atienza y Carles Francino.

Entre nervios y emoción, todos han pasado por la alfombra naranja y nos han respondido a una simple cuestión. Ahora que ya estamos en septiembre, ¿cuáles son sus propósitos del nuevo curso?

Entre todos ellos, se repiten el de hacer deporte, divertirse más, leer algo más durante la semana... pero Natalia Azahara, quien interpreta a Nina en Mar Afuera, ha sorprendido con una de sus respuestas: “Estoy buscando psicóloga, deseosa que se cierren muchas cosas”, ha señalado, de manera muy positiva.

A esta pregunta también se han prestado las protagonistas de Drag Race España y varios influencers que se han presentado al FesTVal de Vitoria. “Seguir siendo feliz, eso lo engloba todo”, ha comentado Ana Locking de manera muy acertada.

En el vídeo de arriba tienes todos los propósitos del nuevo curso de nuestros protagonistas, y no te pierdas el estreno de Mar Afuera el próximo 14 de septiembre en atresplayer, y la quinta edición de Drag Race España el próximo 28 de septiembre. ¡La nueva temporada calienta motores!