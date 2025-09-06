Así ha sido la premiere de Mar Afuera en el FesTVal de Vitoria: "Me he quedado con ganas de ver el segundo capítulo"

Mar Afuera ha llegado arrasando al FesTVal de Vitoria, donde en una noche muy especial, pudimos disfrutar de la premiere de la serie junto a sus actores: Gabriel Guevara, Laura Simón, Hugo Welzel, Natalia Azahara, Itziar Atienza y Carles Francino. Todos ellos pasaron por la alfombra naranja muy emocionados por ver con el público el primer capítulo de la serie.

Ha sido una noche de muchos nervios pero también de mucha emoción, tanto para los intérpretes como para los invitados a la gala. Todos esperaban el momento de ver las primeras imágenes.

A la salida, tanto público como las estrellas que pasaron por la alfombra, se mostraron entusiasmados con lo que habían visto y, sobre todo, con muchas ganas de ver más. Sin duda, Álvaro, Saray, Carlos, Nina, Paula y Mario han conquistado a los espectadores de Vitoria.

Si tú también quieres verlo, te esperamos este 14 de septiembre en atresplayer con el estreno de Mar Afuera. ¡No te lo pierdas!