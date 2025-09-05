Descubre las primeras imágenes de Mar afuera, antes de su estreno en atresplayer

No queda nada para que puedas disfrutar de Mar afuera en atresplayer, ¡este 14 de septiembre!

Para ir abriendo el apetito te descubrimos las primeras imágenes de la ficción que se ha presentado este viernes en el fesTVal de Vitoria junto a su elenco principal.

La serie protagonizada por Gabriel Guevara, Hugo Welzel y Laura Simón aborda conflictos de interés social, que van más allá de la temática criminal; como la maternidad, las relaciones tóxicas, la familia o la enfermedad mental. Una propuesta optimista que pone en valor elementos positivos como son la fuerza de la amistad o el impulso de la esperanza.

¿Cómo es Mar afuera?

Es la adaptación española de la ficción italiana Mare Fuori, una de las series europeas de mayor éxito internacional en los últimos años.

Un grupo de jóvenes donde todos tienen algo en común, da igual cómo hayan sido sus vidas en el pasado, su presente tiene un nombre y un lugar, el centro de internamiento de Santa Bárbara.

Álvaro y Carlos interpretados por Gabriel Guevara y Hugo Welzel respectivamente son los protagonistas de la serie. Ambos acaban de llegar al Santa Bárbara y hasta ese momento sus vidas no tenían nada que ver.

Completa su reparto con la incorporación de Miguel Frouchtman, Nekane Magaña, La Imén, Julen Katzy, Dani Marrero, Marcel Serrano y Pablo Louazel como el resto de jóvenes internos. También estarán en la serie Itziar Atienza, Carles Francino, Raúl Prieto y Boré Buika, entre otros.