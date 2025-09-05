Mar afuera se presenta en el fesTVal de Vitoria con todo su elenco principal: "Es una historia única y la hemos contado desde un lugar que emociona"

atresplayer continúa innovando con sus contenidos y apostando fuerte por la ficción española y ha presentado en el FesTVal de Vitoria una de sus series más esperadas: Mar Afuera, que se estrenará el próximo 14 de septiembre, y que está protagonizada por Gabriel Guevara, Hugo Welzel y Laura Simón.

Guevara ha explicado en la rueda de que los personajes principales "tienen realidades un poco diferentes a las del resto del centro e intentan adaptarse al entorno".

Por otro lado, Montse García, directora de ficción de Atresmedia, lo tiene claro: “Es una historia única y la hemos contado desde un lugar que emociona, con mucha verdad".

"El espectador va a empatizar”

Mar Afuera es la adaptación española de la ficción italiana Mare Fuori, una de las series europeas de mayor éxito internacional en los últimos años.

Mercedes Gamero, CEO Beta Fiction Spain, destaca dos retos a la hora de abordar la adaptación de la serie italiana: "Uno era el formato, ver cómo adaptar sin perder la narrativa y haciéndolo muy nuestro. El segundo reto era distanciarnos de la serie italiana".

En Mar Afuera se abordan conflictos de interés social, que van más allá de la temática criminal; como la maternidad, las relaciones tóxicas, la familia o la enfermedad mental. Una propuesta optimista que pone en valor elementos positivos como son la fuerza de la amistad o el impulso de la esperanza.

Además, la ficción completa su reparto con la incorporación de Miguel Barraga, Nekane Otxoa, La Imén, Julen Katzy, Dani Marrero, Natalia Azahara, Marcel Serrano, Pablo Louazel y Jan Bonet como el resto de los jóvenes internos. También están en la serie Itziar Atienza, Carles Francino, Raúl Prieto y Boré Buika, entre otros.

La nueva serie original de atresplayer está compuesta por ocho episodios de 50 minutos de duración y se ha rodado en las provincias de Alicante y Madrid.