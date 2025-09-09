¿Conocen Drag Race las reinas de la quinta temporada tan bien como creen? Las ponemos a prueba en nuestro Guess the drag

Las concursantes de la quinta temporada de Drag Race España se han enfrentado a una prueba en la que las retábamos a demostrar si realmente saben tanto del programa como creen. Y concretamente a las participantes que ya han pasado por el taller.

Para ello las hemos retado a nuestro Guess the drag, una prueba que consiste en descubrir a algunas reinas de otras temporadas con solo ver una pequeña parte de su cuerpo.

Algunas han sido muy sencillas, como el icónico look de la nube de Kelly Roller, pero otros han sido algo más difíciles de adivinar. Por ejemplo: ¿Recordabas que Venedita von Däsh fue de rubia en la pasarela dedicada a Raffaella Carrà en la temporada 2?

¡Muchas de las reinas no! No te pierdas cómo ha ido el reto para las reinas de la quinta temporada.

Además, ya puedes disfrutar del Meet The Queens en atresplayer.

Y el próximo 28 de septiembre … ¡Arranca la nueva temporada de Drag Race España! ¡Arranquen motores!