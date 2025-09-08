Mar Afuera y La Voz los primeros formatos que se estrenarán de manera simultánea en atresplayer y Disney+

ATRESMEDIA y Disney+ han alcanzado un acuerdo histórico en el mercado español al sellar la primera gran alianza del sector entre el grupo líder de televisión en España y una de las principales plataformas de streaming a nivel global. Un acuerdo inédito que permite a ATRESMEDIA, a su plataforma atresplayer, y a Disney+ ampliar públicos y catálogo y que refuerza la ya larga historia de colaboración entre ambas compañías.

A partir de septiembre, los clientes de Disney + tendrán acceso a una colección especialmente seleccionada de títulos de ATRESMEDIA a través del sello atresplayer. Esto incluye más de 300 horas anuales del contenido producido en España que se irá renovando de forma regular, en un espacio dedicado a atresplayer dentro de Disney+.

José Antonio Antón, Director General Atresmedia Audiovisual, ha querido resaltar que al ser un acuerdo muy innovador hay muchas cosas que nunca se habían hecho. “En nuestro caso suponía romper máximas” confesaba José Antonio. Simón Amselem , Consejero delegado walt Disney company España y portugal , coincide con las palabras de Antón y apunta cuál ha sido la clave para llevar a cabo este acuerdo: “ayuda que dos compañías tengan una misma filosofía”.

Desde 2019 que lleva en funcionamiento la plataforma de streaming atresplayer se han estrenado más de 50 producciones originales que hasta este momento solo se podían ver en la misma plataforma. Gracias a este acuerdo por primera vez “uno de ellos se va a poder disfrutar en un entorno, que aunque es atresplayer va a estar dentro de Disney+” comentaba José Antonio desvelando de esta manera que Mar Afuera, la serie que se estrena este domingo 14 de septiembre, no solo se podrá ver en atresplayer si no que se estrenará de manera simultánea en atresplayer dentro de Disney+.

Pero esta no es la única sorpresa y es que además de la ficción que se estrena este domingo han confirmado que La Voz, el fenómeno televisivo que arrasa en Antena 3, que se estrenará muy pronto lo va a hacer en lineal en Antena 3 “e inmediatamente después estará disponible dentro de esta selección de contenidos de atresplayer en la plataforma Disney+”.