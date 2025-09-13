Mar afuera, el estreno de atresplayer que quiere “sacarnos del bucle”

Quedan horas para disfrutar del primer capítulo de Mar Afuera, la nueva ficción de atresplayer que promete engancharnos. Así que si todavía no estás convencido de que es un estreno que no te puedes perder, el reparto de la serie nos ha confesado cuáles son los motivos por los que no nos la podemos perder.

Miguel Barraga que interpreta a Ray uno de los menores más temidos del centro tiene claro que la serie “va a ayudar a mucha gente a que salga del bucle en el que está”. Boré Buika lo tiene claro y nos confiesa que tenemos que verla porque es “una serie nueva, distinta y que no se ha hecho nada igual” y sobre todo porque “habla de vidas más reales” por lo que podremos “sentirnos identificados”.

Al final como Laura Simón comenta es “muy fácil sentirse identificado con los personajes” porque todos hemos sido adolescentes y hemos “descubierto el mundo”.

Mañana no te pierdas el estreno de Mar afuera en atresplayer.