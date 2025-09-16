Las primeras imágenes de La Ruta. Vol. 2: Ibiza, segunda temporada de la aclamada serie original de atresplayer

La ficción original de atresplayer regresará tras haberse convertido en una de las series revelación de los últimos años, logrando conquistar al público y a la crítica; reconocida en los Premios Ondas 2023 como la Mejor Serie de Drama, La Ruta se alzó también con tres Premios Feroz, incluido el de Mejor Serie Dramática.

La Ruta. Vol. 2: Ibiza está producida por Atresmedia en colaboración con Caballo Films y regresa a atresplayer con una segunda temporada de seis episodios, cuyo rodaje ha tenido lugar en la Comunidad Valenciana y las Islas Baleares.

En esta nueva temporada, la ficción aborda otra etapa musical en un nuevo enclave: Ibiza.

Así es La Ruta. Vol. 2: Ibiza

Marc Ribó es el DJ residente de Amnesia, una de las grandes discotecas de Ibiza en 1996, cuando la isla está a punto de convertirse en la capital del ocio mundial. Aunque solo veinticinco años antes, en los primeros 70, era un oasis de libertad en la España franquista. Esa Ibiza es la que conocen los padres de Marc, pocos meses antes de morir en el famoso accidente aéreo del Caravelle de 1972, con los mismos años que cumplirá Marc al llegar a la isla. Así, la juventud de Marc en Ibiza se convierte en una especie de reflejo de la juventud de sus padres; tan parecida y tan distinta como esa isla que, de alguna manera, les ha vuelto a juntar.

Una temporada que es una secuela y una precuela de la primera

Desarrollada en dos líneas temporales esta temporada pone en primer plano la herencia, la transmisión de padres a hijos. Al reparto, encabezado por Álex Monner que en esta ocasión interpretará tanto a Marc Ribó como a su padre, Manuel, se unen las actrices Carla Díaz, Marina Salas e Irene Escolar. También participarán Lucía Martín-Abelló, Fernando Delgado-Hierro y Fernanda Orazzi, entre otros. Además, algunos de los actores principales de la primera temporada regresan a esta nueva temporada.

La Ruta. Vol. 2: Ibiza es una producción original de atresplayer producida por Atresmedia TV en colaboración con Caballo Films. Cuenta con Montse García, Eduardo Villanueva y Nacho Lavilla como productores ejecutivos. Está creada por Roberto Martín Maiztegui, Clara Botas y Borja Soler. La dirección corre a cargo de Borja Soler.