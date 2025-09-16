Paula manda a Mario a casa en el primer capítulo de Mar Afuera

Paula acaba de llegar al Santa Bárbara para ocupar el puesto de directora dentro del CIMI. Un puesto en el que tiene que trabajar mano a mano con los educadores sociales del centro. Entre los que se encuentra Mario.

Ella viene de trabajar en un centro penitenciario y Mario es un claro defensor de las segundas oportunidades. Por lo que no han tardado mucho en tener su primer roce.

“Son niños” le reprochó Mario, “niños que cometen delitos” sentenció Paula. Revive la escena completa aquí o disfruta del primer capítulo completo de Mar Afuera en atresplayer.