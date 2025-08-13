“Mi personaje es bastante inocentito”; Gabriel Guevara nos presenta a Álvaro su personaje en Mar afuera

Gabriel Guevara da vida a Álvaro uno de los protagonistas de Mar afuera. Álvaro pertenece a una familia bien de Santander y ni en sus peores pesadillas podría haber imaginado que iba a acabar en un sitio como el Santa Bárbara.

Con su llegada al CIMI como nos confiesa Gabriel, su personaje descubre que "todo son retos" y "que no todo es algodón de azúcar".

Hemos querido preguntarle a Gabriel sobre su relación con Carlos el personaje que interpreta Hugo Welzel y no duda en afirmar que son "uña y carne".

No podíamos olvidarnos de preguntar por Saray y confiesa que Álvaro "nunca se ha fijado en las chicas pero que ahora en el CIMI se fija en una en concreto". Gabriel los define como una "simbiosis perfecta".

Su personaje no pasa desapercibido en el Santa Bárbara como tampoco lo hacen "los pajaritos", así que si quieres descubrir quiénes son dale al play y no te pierdas todo lo que Gabriel Guevara nos ha contado sobre Mar afuera.

El 14 de septiembre no te pierdas el estreno en atresplayer.