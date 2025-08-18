Carlos es “un chico de un barrio complicado con buen corazón”. Hugo Welzel nos presenta a su personaje en Mar afuera

Hugo Welzel se incorpora al elenco de Mar afuera para interpretar a Carlos uno de los protagonistas de la serie.

Como el propio Hugo nos cuenta, Carlos, es un “chico de un barrio complicado, con buen corazón y que aspira a tener un buen futuro con un trabajo honrado”. Su personaje se ha criado en un barrio donde es más fácil tomar malas decisiones que el camino bueno.

No solo lucha por un trabajo honrado si no que ha tenido la suerte de conocer a Nina la que Carlos considera que es “el amor de su vida” como Hugo nos confiesa.

Para desgracia de su personaje conoce de muy buena mano a los pajaritos. Tanto que su ingreso en el CIMI está relacionado con ellos. Si quieres descubrir qué relación tiene con la banda y por qué ingreso en el Santa Bárbara dale al play.

