“Lo que tiene fuera es mucho peor de lo que tiene dentro”; la dura vida de Saray el personaje que interpreta Laura Simón en Mar afuera

Laura Simón llega a Mar afuera para dar vida a Saray una chica “muy extrovertida, espontánea y aparentemente feliz” como la propia Laura nos confiesa pero que desde que tiene uso de razón ha tenido que convivir con situaciones muy complicadas en su casa.

Como nos avanza Laura, su personaje ha vivido en un entorno complicado rodeado de violencia y que por “perder los papeles en un momento dado” acaba en el CIMI.

Si algo es Saray es lista por eso Laura no duda en contarnos que su personaje no tiene ningún interés en que se la relacione con la banda de los pajaritos. Todo lo contrario si le preguntamos por Marina. Laura nos confiesa que para Saray, Marina es “como una hermana, es familia”.

