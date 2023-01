Las surrealistas anécdotas de Spook: desde cocodrilos por la sala hasta Antonio Banderas y Pedro Almodóvar de fiesta

Félix Gabaldón, fundador de la discoteca Spook Factory, ha relatado la surrealista anécdota tras comprar unos cocodrilos en Egipto que terminaron en las pistas de la discoteca.

Además, nos ha hablado de como muchos famosos no se perdían las fiestas de Spook: Pedro Almodóvar, Carmen Maura o Antonio Banderas, entre los asistentes a la sala: “Antonio Banderas me dijo que no podía irse a cama que necesitaba escuchar más música”, confiesa Félix Gabaldón.

