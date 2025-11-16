Mejores momentos | Programa 1
La relación entre la danza y el pasado de Carla Díaz en Una Vuelta Más: "Yo he estado bailando toda la vida"
La actriz madrileña ha combinado la dosis perfecta de humor y honestidad en su entrevista con Maya Pixelskaya para el primer programa de Una Vuelta Más
El primer programa de Una Vuelta Más, el nuevo videopodcast de atresplayer, ha llegado a nuestras pantallas con una primera entrevista a la joven actriz Carla Díaz, a quien podemos ver en formatos de la casa como La Ruta Ibiza. Sin embargo, hoy le ha tocado abandonar Ibiza para sentarse frente a Maya Pixelskaya y responder a todas las preguntas.
La primera de las bolas que ha salido de la máquina ha sido la de color azul. Esta bola, que representa los recuerdos del pasado, han llevado a la invitada a reflexionar sobre su infancia. Como guía en ese camino, Maya le preguntaba a la actriz: "¿Qué tipo de niña eras tú?". Carla ha respondido que era una niña buena y que sacaba muy buenas notas, a lo que nuestra presentadora se ha sentido identificada con ella.
Al mirar lo que había dentro de la intrigante bola azul, Carla ha descubierto una figura en miniatura de una bailaora, a lo que, sorprendida, ha confesado: "Mis padres son profesores de baile, tienen una academia y yo he estado bailando toda la vida ahí".
Finalmente, tras muchas risas propias de los elocuentes comentarios de Maya Pixelskaya y de las respuestas de Carla, la actriz ha confesado que llegó un momento en su vida en el que tuvo que optar por la danza o la interpretación, y finalmente se quedó con la danza. ¡Y menos mal! Porque si no podríamos disfrutar de los grandes papeles que ha interpretado Carla en los últimos años.
