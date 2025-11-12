Este viernes
atresplayer estrena este viernes Una vuelta más, su nuevo videopodcast presentado por Maya Pixelskaya
El nuevo formato, que podrá verse en la plataforma online a partir de este viernes 14 de noviembre, promete ser tan original como su dinámica: las preguntas salen de una máquina de bolas.
atresplayer estrena este viernes Una vuelta más, un formato original de Atresmedia en colaboración con The Voice Village. El programa, presentado por la comunicadora y colaboradora de Zapeando Maya Pixelskaya, propone una forma distinta de entrevistar: cada pregunta, recuerdo u objeto nacen de una máquina de bolas.
Cada episodio, de unos 30 minutos, invita a los invitados a compartir vivencias personales, anécdotas y emociones ligadas a su trayectoria profesional o vital. El videopodcast tendrá una periodicidad quincenal y se podrá ver en atresplayer, YouTube, las principales plataformas de audio y también fuera de España a través de atresplayer Internacional.
El primer capítulo contará con la actriz Carla Díaz, protagonista de La Ruta Vol. 2 Ibiza, y en próximas entregas pasarán por el espacio nombres como Glòria Serra, Mario Marzo o Carlota Baró.
La máquina de bolas, elemento fundamental del videopodcast
La esencia de Una vuelta más se construye alrededor de una máquina de bolas, un elemento icónico que da al formato una dinámica clara, simple y única. En cada entrega, el invitado pone en marcha la máquina y obtiene una bola que encierra una pregunta o un objeto simbólico. A partir de ese punto, se abren paso recuerdos, anécdotas y reflexiones vinculadas al tema elegido.
Cada bola corresponde a una categoría temática diferenciada por colores: el rojo para la pasión y las historias románticas, el azul para recuerdos del pasado y la infancia, el verde para temas profesionales y proyectos, el rosa para gustos, hobbies y frikismo, el negro para experiencias difíciles y el amarillo para anécdotas familiares.
