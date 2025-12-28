El tiempo libre lo más valorado para Gracia Olayo en Navidad

Gracia Olayo tiene una petición para el mundo navideño "quitar el burrito ese" porque "ya no puede más". Gracia no ha dudado en recordar lo felices que eran las navidades en su infancia y por eso considera que son unas fiestas “para niños”.

Recordaba lo "maravillosas" que eran sus navidades junto a sus hermanas. Y que ahora a su edad "no las disfruta como antes".

Al 2026 le pide una cosa esencial "salud". Y lo que no puede falta en su Navidad es el tiempo libre, algo que no siempre podemos disfrutar y que es vital.

