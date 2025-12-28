Anna Nacher nos desvela que su personaje está “entre la espada y la pared” esta temporada

Los trabajadores de ADN que tienen vínculo con la familia Castillo tienen una situación complicada esta temporada y eso es justo lo que le ocurre a Ofelia.

Así que como la propia Anna nos avanza se encuentra un poco "entre la espada y la pared". Por cargo debe cumplir las órdenes de sus superiores en ADN pero el vínculo que tiene con Lucas y Paqui no se lo permite.

Si se pudiera encontrar con Ofelia tiene claro que le daría un abrazo; como si fuera su amiga. Para el formato solo tiene buenas palabras y considera que volver una temporada más ha sido "maravilloso".

