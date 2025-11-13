Drag Race España ofrece su esperado roast, este domingo en atresplayer

La búsqueda de la nueva superestrella drag española sigue en el taller más famoso de la televisión. Tras la última expulsión, seis reinas siguen en competición, pero solo una ganará. Este domingo a las 20.00 h, atresplayer estrena una entrega de Drag Race España en la que las reinas se enfrentarán a uno de los retos más esperados por los espectadores: el roast, que además contará con público en plató. Además, contarán con la visita de la reconocida cómica Martita de Graná.

Supremme de Luxe volverá a poner al frente una semana más. Junto a la presentadora, el jurado lo conforman de nuevo Javier Calvo, Javier Ambrossi y Ana Locking.

Alexandra del Raval, Dafne Mugler, Laca Udilla, Margarita Kalifata, Nix y Satín Greco continúan en la competición de la quinta edición de Drag Race España.

Drag Race España está arrasando esta temporada y confirmándose como un auténtico éxito en atresplayer. Tras lograr su mejor arranque histórico en atresplayer y contando además con el Meet the Queens más visto de su historia, el programa triunfa cada domingo con nuevos episodios. Además, esta se ha convertido en la edición mejor valorada de la historia de la franquicia en España.

El programa, dirigido por Lola Ibarreta y Jonathan Ruiz Camino en su quinta temporada, busca a la mejor superestrella drag española a través de una carrera de desafíos. En cada programa, las reinas deberán superar pruebas de costura, talento, baile o interpretación para evitar ser eliminadas y abrirse paso entre sus compañeras hasta la Gran Final. Lo harán en mini retos y maxi retos que pondrán a prueba todas sus capacidades. El final de cada capítulo siempre consistirá en una gran pasarela en la que las participantes mostrarán sus mejores ‘looks’ según la categoría.

Al igual que toda la franquicia de Drag Race España, esta quinta edición está producida por World of Wonder y Atresmedia en colaboración con Buendía Estudios tras el acuerdo alcanzado por Passion Distribution.

Ignacio Corrales y Jorge Pérez Vega son los productores ejecutivos de Buendia Estudios. Los productores ejecutivos de World of Wonder son Fenton Bailey, Randy Barbato y Tom Campbell y RuPaul Charles.

Episodio 8: La notaría Yasstaría

¿Quién es la más gritona? ¿Quién debería ser la próxima eliminada? Las reinas van a ponerse a caldo en el minirreto ¡Dilo, zorra!, antes de prepararse para hacer testamento en la notaría Yasstaría en el Roast de la temporada. Contarán con la ayuda especial de la jueza invitada Martita de Graná, que también las verá desfilar por la pasarela en la categoría Vestidas para morir.

Sí lo digo, Tras la carrera y entrevistas exclusivas con las reinas

Como cada semana, Drag Race España, Ana Locking entrevista a la reina eliminada de la semana en Tras la carrera. Este domingo, atresplayer estrenará una nueva entrega del formato en el que diseñadora y miembro del jurado del programa analizará junto a la reina expulsada su trayectoria.

Por su parte, el lunes a las 20.00 h atresplayer estrena en abierto una nueva entrega de Sí lo digo, el formato conducido por Samantha Ballentines en el que, junto a reinas de la cuarta temporada, reaccionará al programa estrenado el domingo. Estará disponible el martes en su canal oficial de YouTube.

Y el lunes por la tarde, la reina eliminada analizará su paso por el programa en un encuentro en directo moderado por Mafalda González a través la cuenta oficial de Drag Race España en Instagram.