Carla Díaz se enfrenta a la bola dorada en Una Vuelta Más

La icónica bola dorada de Una Vuelta Más no podía esconder un proyecto más glamouroso: La Ruta Vol. 2: Ibiza, la serie original de atresplayer en la que participa Carla Díaz.

Esta bola, habitual en el programa de Maya Pixelskaya, contiene referencias a los formatos disponibles en la plataforma, y en esta ocasión no ha sido diferente. De su interior, Carla extrajo una pequeña caravana “muy ibicenca”, un guiño directo al espíritu de la serie. “Estamos súper contentos y con muchas ganas de que la gente vea la serie entera”, confesó la actriz.

Con el estreno de un episodio semanal cada domingo, La Ruta Vol. 2: Ibiza combina saltos temporales entre las décadas de 1970 y 1990.

En la serie, Carla interpreta a Vicky, “una chica que llega a Ibiza como camarera para ganarse la vida”. Su historia cambia radicalmente cuando conoce a Marc (Álex Monner), un encuentro que marca un antes y un después en su camino.

