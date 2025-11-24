Mejores momentos | Programa 1
Carla Díaz se enfrenta a la bola dorada en Una Vuelta Más
En la primera entrega del videopodcast, la actriz ha descubierto que la bola dorada tiene que ver con los proyectos profesionales en los que ha participado recientemente
La icónica bola dorada de Una Vuelta Más no podía esconder un proyecto más glamouroso: La Ruta Vol. 2: Ibiza, la serie original de atresplayer en la que participa Carla Díaz.
Esta bola, habitual en el programa de Maya Pixelskaya, contiene referencias a los formatos disponibles en la plataforma, y en esta ocasión no ha sido diferente. De su interior, Carla extrajo una pequeña caravana “muy ibicenca”, un guiño directo al espíritu de la serie. “Estamos súper contentos y con muchas ganas de que la gente vea la serie entera”, confesó la actriz.
Con el estreno de un episodio semanal cada domingo, La Ruta Vol. 2: Ibiza combina saltos temporales entre las décadas de 1970 y 1990.
En la serie, Carla interpreta a Vicky, “una chica que llega a Ibiza como camarera para ganarse la vida”. Su historia cambia radicalmente cuando conoce a Marc (Álex Monner), un encuentro que marca un antes y un después en su camino.
