El juego de las bolas con Maya Pixelskaya, presentadora de Una Vuelta Más

En esta ocasión, las reglas de Una Vuelta Más han cambiado y le ha tocado el turno de contestar a las preguntas de las bolas a Maya Pixelskaya, presentadora del videopodcast original de atresplayer.

Con la bola roja en la mano, Maya ha vuelto a dejar claras sus dos pasiones: la historia y los videojuegos. La presentadora ha confesado que el momento más apasionante de su vida fue cuando buceó por unas ruinas romanas y que, si tuviera que hacer algo sin recibir dinero a cambio, escogería jugar a videojuegos. "A ser posible, con mi gatito al lado", ha añadido.

Ahondando en sus recuerdos del pasado con la bola azul, Maya ha confesado que fue una niña un tanto traviesa, desvelando una anécdota que no tiene desperdicio alguno. Además, ha escogido su barrio, Aluche, como el lugar que le transporta inmediatamente a su infancia.

En cuanto a la temida bola negra, que representa las cicatrices, la presentadora ha aprovechado para darle un consejo a su "yo" del pasado: "Que no intente cambiar por nadie, sigue siendo tú misma y no te agobies tanto", han sido sus palabras.

Finalmente, respondiendo a la pregunta de la bola verde sobre qué proyecto realizaría si no tuviera limitaciones, Maya ha querido lanzar un mensaje al "señor atresplayer" pidiendo hacerse con un formato de viajes presentado por ella misma. "Además, si yo no soy muy cara", ha añadido entre risas.

Para ver las respuestas de Maya al completo, revive aquí el momento. ¡Y recuerda que tienes disponible el primer programa del videopodcast en atresplayer!