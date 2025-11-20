Drag Race España elige a sus finalistas en la Semifinal con Pastora Soler como invitada, este domingo en atresplayer

La quinta edición de Drag Race España está a punto de vivir su gran final, pero todavía queda mucho por contar en el taller más famoso de la televisión. Este domingo a las 20.00 h, atresplayer emite la Semifinal del talent show. Tras la última expulsión, cinco reinas continúan en competición, pero solo cuatro optarán a la victoria. Todo se decidirá en un episodio cargado de sorpresas y mucha emoción, que contará con la cantante Pastora Soler como jueza invitada.

Supremme de Luxe será, una semana más, la maestra de ceremonias, junto a Javier Calvo, Javier Ambrossi y Ana Locking como jurado.

Dafne Mugler, Laca Udilla, Margarita Kalifata, Nix y Satín Greco son las cinco reinas que lucharán en esta Semifinal por clasificarse para el gran desenlace del programa. Solo hay cuatro plazas para la Gran Final y conseguirlas no será nada fácil.

Drag Race España arrasa en su quinta temporada

Drag Race España está a punto de cerrar una temporada en la que ha arrasado, confirmándose como un auténtico éxito en atresplayer. Tras lograr su mejor arranque histórico en atresplayer y contando además con el Meet the Queens más visto de su historia, el programa triunfa cada domingo con nuevos episodios. Además, esta se ha convertido en la edición mejor valorada de la historia de la franquicia en España.

El programa, dirigido por Lola Ibarreta y Jonathan Ruiz Camino en su quinta temporada, busca a la mejor superestrella drag española a través de una carrera de desafíos. En cada programa, las reinas deberán superar pruebas de costura, talento, baile o interpretación para evitar ser eliminadas y abrirse paso entre sus compañeras hasta la Gran Final. Lo harán en mini retos y maxi retos que pondrán a prueba todas sus capacidades. El final de cada capítulo siempre consistirá en una gran pasarela en la que las participantes mostrarán sus mejores ‘looks’ según la categoría.

Al igual que toda la franquicia de Drag Race España, esta quinta edición está producida por World of Wonder y Atresmedia en colaboración con Buendía Estudios tras el acuerdo alcanzado por Passion Distribution.

Ignacio Corrales y Jorge Pérez Vega son los productores ejecutivos de Buendia Estudios. Los productores ejecutivos de World of Wonder son Fenton Bailey, Randy Barbato y Tom Campbell y RuPaul Charles.

Episodio 9: Makeover: reinas de mi pueblo

La carrera hacia la corona está muy cerca de acabar y las reinas deben estar listas para cualquier reto. Para el makeover recibirán a unas visitantes muy especiales, que llegan con todo su cariño y amor a Drag Race España. Deberán draguearlas para desfilar juntas en la categoría Reinas de mi pueblo y Madrina. Esta reñida Semifinal contará con la jueza invitada Pastora Soler. Solo hay cuatro plazas en la Gran Final y ya no hay corazones en juego que las puedan salvar.

Sí lo digo, Tras la carrera y entrevistas exclusivas con las reinas

Como cada semana, Drag Race España, Ana Locking entrevista a la reina eliminada de la semana en Tras la carrera. Este domingo, atresplayer estrenará una nueva entrega del formato en el que diseñadora y miembro del jurado del programa analizará junto a la reina expulsada su trayectoria.