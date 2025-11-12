¡Diseñar tus propias pezoneras es muy fácil! Ferrxn nos muestra cómo hacerlas en casa en Mi talento drag

Esta semana en Mi talento drag, Ferrxn nos enseña cómo hacer unas pezoneras perfectas para el cabaret, y de una manera muy sencilla y que se puede llevar a cabo en casa.

Lo primero que hay que hacer es coger goma eva y, con un vaso, trazar un círculo con la parte más ancha. Esto será la base de la pezonera.

Posteriormente, cortamos la goma eva y, para darle forma de pecho, hacemos un corte a la mitad, lo montamos con pegamento y le ponemos una pinza para que seque. “Esto lo hacemos para que coja la forma del pecho y no se despegue”, ha dicho.

Una vez se ha secado, tenemos que llenarla de piedras. Aunque pueden ser redondas, no tienen por qué ser todas así. Pueden ser también, por ejemplo, en forma de gotas.

Tampoco tienen que ser exclusivamente de goma eva, pueden ser de plástico o de tela.

No te pierdas el tutorial al completo en atresplayer y disfruta del séptimo programa de la quinta temporada, ya disponible.