¡Dilo, zorra! ¿Qué reina es de la House of Delulu? Las reinas responden en el minireto

En el minireto de esta semana, las participantes de Drag Race España han tenido que sincerarse con sus compañeras. Disfrútalo en atresplayer.

En el minireto de esta semana, las reinas de Drag Race España han jugado a ‘¡Dilo, zorra!’, un reto en el que Supremme de Luxe les ha hecho preguntas comprometidas y han tenido que votar por sus compañeras.

¿Quién es más probable que no se sepa la letra de un lipsync?; ¿quién es la más pesada? O ¿qué reina es de la house of delulu? Han sido algunas de las preguntas a las que se han enfrentado.

¿Quieres descubrir sus respuestas? No te pierdas el minireto completo, ya disponible en atresplayer. Y disfruta también del octavo programa íntegro.

