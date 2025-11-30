Info Premium

La categoría es… ¡Miss Look Perdido! Las reinas muestran los outfits que no pudieron mostrar en pasarela

En el Reencuentro, las reinas han podido enseñar los looks que no pudieron mostrar en la pasarela del concurso.

Sara Ruiz
La pasarela del Reencuentro de Drag Race España ha sido… ¡Miss Look Perdido! Las reinas han podido mostrar los outfits que no pudieron enseñar durante el concurso, y nos han dejado sin palabras.

Además, las reinas han votado por cuál es su favorito y la concursante ganadora se ha llevado el premio a Miss Look Perdido.

¿Quieres saber quién ha sido la ganadora? Descúbrelo en el reencuentro, al completo ya en atresplayer.

