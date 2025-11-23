Mejores momentos | Temporada 5
La categoría es… ¡Reina de mi pueblo y madrina! Las reinas desfilan con sus familiares en el makeover de Drag Race España
En el noveno programa del concurso, las semifinalistas han pasado por una de las pasarelas más especiales. Disfrútala en atresplayer.
Esta semana en Drag Race España, la categoría ha sido Reina de mi pueblo y madrina, un runway muy especial en el que las concursantes han desfilado con sus madres y hermanas por la pasarela.
Nix y Sunix, su madre, han traído unos trajes de alicantina y majorette con los que han desfilado muy seguras por el escenario de Drag Race España. Margarita Kalifata y su madre Clavellina Kalifata, sin embargo, nos han llevado con su pasarela hasta el mayo cordobés.
Dafne Mugler y Perséfone Mugler, su hermana, nos han mostrado cómo han vivido ellas la fiesta del Corpus en su pueblo y una historia muy emocionante relacionada con este día tan especial.
En cuanto a Satín Greco y Raso Greco, su íntima amiga, han sido las encargadas de fusionar la cultura andaluza con la madrileña. Para cerrar la pasarela, Laca Udilla y Laco Llares, su madre, nos han traído las Fallas al escenario de Drag Race España.
No te pierdas esta pasarela tan especial en el vídeo, ydisfruta del programa completode Drag Race España en atresplayer.
