Mar afuera

14 de septiembre estreno

Mario interpretado por Carles Francino es uno de los trabajadores sociales del Santa Bárbara

La serie transcurre dentro de un centro de menores situado junto al mar.

Carles Francino es Mario en Mar afuera

Victoria Esquilas
Publicado:

Si hay alguien que apuesta por el futuro dentro del Santa Bárbara ese es Mario. Carles Francino llega a Mar afuera para dar vida a uno de los trabajadores del centro de menores.

“El pasado es pasado y a nadie le importa” una primera frase que ya nos deja ver qué tipo de persona es Mario. El 14 de septiembre no te pierdas el estreno de Mar afuera en atresplayer.

Atresplayer Premium» Mar afuera