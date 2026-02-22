Una sala de rayos UVA, un ejército de pijas vampíricas y un blanqueamiento anal masivo ponen a prueba a Rafaela y sus amigas

Rafaela y las chicas empiezan el episodio hundidas en la frustración, hasta que una puerta misteriosa en el instituto las conduce a un giro de trama digno de su loco mundo.(En el capítulo 2, ya disponible en atresplayer).

Al cruzarla, aparecen en una sala clandestina de rayos UVA donde descubren el maquiavélico plan de Bombi G: está ofreciendo blanqueamientos anales gratuitos para “transferir” su característico marrón parduzco a la piel de todo el mundo.

Su objetivo es claro: convertir a la población en una legión de pijas color barro que la adoren como líder estética. Ella y su séquito se comportan como vampiras, pero en vez de ataúdes, descansan en cabinas de bronceado.

En pleno descubrimiento, el móvil de Chelo suena con su habitual alarma nocturna, esa que usa para recordarse que sigue viva y dar las gracias. El sonido, inoportuno como nunca, delata al grupo justo cuando Bombi G y sus chicas estaban a punto de “torrefactar” a una víctima.

La villana aprovecha para presentar, mediante una animación tan didáctica como perturbadora, las supuestas ventajas de estar eternamente bronceada: éxito garantizado en Ibiza, acceso ilimitado a zonas VIP, dientes y ojos más blancos por contraste, un melanoma “con glamour” y hasta una cuenta automática en un paraíso fiscal. Todo ello, según ella, forma parte del pack “bronceado doré premium”. Descubre más en atresplayer.