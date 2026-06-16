¿Conocían los protagonistas de 33 Días el suceso en el que se basa la serie?

33 Días es la primera serie de ficción del periodista Carles Porta, una serie basada en hechos reales. La historia de Prieto y Calatrava se inspira en Brito y Picatoste. Dos presos de la cárcel de Lleida que se fugaron de prisión iniciando una huida sangrienta que se alargó más de 30 días.

A pesar del enorme despliegue policial los presos lograron desplazarse hasta llegar a la Sierra de Collserola, zona boscosa muy próxima a la ciudad de Barcelona.

Julián reconoce que no se acuerda del suceso, que en su momento sí que siguió la noticia pero no lo recordaba hasta que recibió los guiones. Poga por su parte nos confiesa que hasta llegó a fantasear con que hicieran una ficción sobre el caso.

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