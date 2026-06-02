Nos colamos en la presentación de 33 Días en Barcelona con la certeza de Carles Porta de que "va a gustar"

Nadie se quiso perder la presentación de 33 Días, la primera serie de ficción de Carles Porta protagonizada por Julián Villagrán y José Manuel Poga llega el próximo 7 de junio a atresplayer. En un evento cargado de emoción se presentaba ayer en los cines Mooby Bosque de Barcelona el formato. Carles Porta junto a Juliámn Villagrán capitaneaban un evento que nos trasladó a la cárcel de Ponent desde donde surge la idea de Prieto y Calatrava de "empezar una vida mejor, lejos de todo".

El periodista catalán, Carles Porta, es considerado el padre del true crime en Cataluña. Al preguntarle por 33 Díasnos confiesa que es "una historia de amor" en formato "de thriller". Nos desvela que es "un amor muy especial". Durante los 6 capítulos intentaremos descifrar "por qué uno lo hace todo y lo da todo" y porqué el otro es "el egoismo personificado". "Ves cómo evoluciona la relación a lo largo de este viaje tan oscuro" nos adelanta Julián Villagrán. Si le preguntamos por las claves de la serie lo tiene claro: "amor, violencia, desencuentros, decepciones y mucha tragedia".

La mayoría de los fans de true crime reconocerán la historia en la que se basa 33 Días, para todos ellos, Carles Porta tiene un mensaje : "aquí va a encontrar un poquito más". Julián va más allá y nos saca de dudas; "ocurre todo lo que pasa en el caso real pero el tipo de ficción que tienen entre ellos, qué les motiva...es una ficción".

El resto de los asistentes no dudaron en compartir que tenían "muchas ganas" de ver la serie. Confiaban en que iba a ser de gran calidad porque "Carles Porta es Carles Porta" y como sentenciaba Emilio Sánchez Zaballos, director de atresplayer, "va a ser uno de los estrenos del año".

Este domingo no te pierdas el estreno de 33 Días en atresplayer.